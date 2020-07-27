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Espreso.tvОбществоНа газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, подача газа приостановлена

На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, подача газа приостановлена


фото: bgnesagency
На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв в районе села Кулата, в результате аварии никто не пострадал

Об этом сообщает БГНЕС .

Министерство энергетики Болгарии подтвердило факт аварии и объявило, что из-за инцидента поставки газа в Грецию былио прекращены.

Позже компания-оператор "Булгаргаз" подтвердила, что произошел несчастный случай, но никто не пострадал.

Компания объявила, что в 07:56 произошла авария на магистральном газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров.

Поврежденная секция изолирована, приняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки газа в Грецию.

Премьер-министр Бойко Борисов прокомментировал инцидент на внеочередной пресс-конференции. "Есть две версии, как мне сообщили в агентстве по нацбезопасности. Как пожарный, я знаю, насколько это сложно. Скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут возобновлены", - сказал Борисов.

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