На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, подача газа приостановлена
Об этом сообщает БГНЕС .
Министерство энергетики Болгарии подтвердило факт аварии и объявило, что из-за инцидента поставки газа в Грецию былио прекращены.
Позже компания-оператор "Булгаргаз" подтвердила, что произошел несчастный случай, но никто не пострадал.
Компания объявила, что в 07:56 произошла авария на магистральном газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров.
Поврежденная секция изолирована, приняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки газа в Грецию.
Премьер-министр Бойко Борисов прокомментировал инцидент на внеочередной пресс-конференции. "Есть две версии, как мне сообщили в агентстве по нацбезопасности. Как пожарный, я знаю, насколько это сложно. Скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут возобновлены", - сказал Борисов.
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