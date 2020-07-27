Минэнерго погасило долги по зарплатам перед шахтерами, - Буславец

27 июля, 2020, 14:48

Минэнерго погасило задолженность по зарплатам перед шахтерами из государственного бюджета

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно сообщению, из государственного бюджета полностью погашена задолженность по зарплате перед шахтерами.

"Небольшая оставшаяся задолженность будет покрыта за счет реализации угля", - отметили в пресс служба.

По словам исполняющей обязанности министра Ольги Буславец, большинство шахт находились в вынужденном простое около полугода.

"Мы эту ситуацию урегулировали. Во-первых, мы обновили прогнозный баланс и, как следствие, топливный баланс, что позволило понять, сколько угля нужно тепловой генерации, какой рынок сбыта будет у наших угольных предприятий. Вторым шагом Минэнерго инициировало и Кабмин принял правительственное распоряжение о приоритете использования отечественного угля национальными ТЭС, чтобы обеспечить гарантированный сбыт угля", - цитирует пресс-служба слова Буславец.

Также, по словам главы ведомства, Минэнерго завершает Концепцию реформирования угольной отрасли. Она отметила, что сегодня министерство работает над пилотными проектами реструктуризации шахт в двух моногородах - на Востоке и Западе Украины.

Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Соответствующее решение Кабинета министров было принято на заседании в тото же день.

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что использование исключительно угля для производства электричества в Украине до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд грн, что создаст проблемы для Центрэнерго.

В начале июля в Центрэнерго заявили, что Буславец заставляет компанию закупать уголь на шахтах Ахметова на неприемлемых условиях.

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