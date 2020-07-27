Муфтий Исмагилов призвал Кличко назвать улицу в Киеве в честь борца за независимость Чечни Джохара Дудаева
Об этом он написал в Facebook.
"Уважаемые Виталий Кличко и Прокопив Владимир! Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем Вас поддержать такое предложение и проголосовать ее в сессионном зале", - написал Исмагилов.
Он отметил, что в честь Джохара Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах мира.
"Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины", - подытожил он.
Справка. Джохар Дудаев - чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России.
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