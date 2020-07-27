Мощный ураган в Техасе: Трамп ввел режим ЧС
Данное распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи на местном уровне, сообщает DW.
Кроме того, оно позволило Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к координации усилий для преодоления последствий стихийного бедствия.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил Трампу о бедственном положении в 32 округах штата.
По его словам, Национальная гвардия США задействовала для эвакуации суда, используемые при резком подъеме уровня воды, спасательные катера, вертолеты, а также перебросила для помощи местным жителям медицинские бригады.
На юге Техаса из-за выпадения более 30 см осадков подтоплены дороги, реки вышли из берегов. В районе Порт-Менсфилда вырвало с корнем множество деревьев, с домов сорвало крыши.
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