Мощный ураган в Техасе: Трамп ввел режим ЧС

27 июля, 2020, 10:42

Президент США Дональд Трамп ввел в штате Техас режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением урагана Ханна

Данное распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи на местном уровне, сообщает DW.

Кроме того, оно позволило Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к координации усилий для преодоления последствий стихийного бедствия.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил Трампу о бедственном положении в 32 округах штата.

По его словам, Национальная гвардия США задействовала для эвакуации суда, используемые при резком подъеме уровня воды, спасательные катера, вертолеты, а также перебросила для помощи местным жителям медицинские бригады.

На юге Техаса из-за выпадения более 30 см осадков подтоплены дороги, реки вышли из берегов. В районе Порт-Менсфилда вырвало с корнем множество деревьев, с домов сорвало крыши.