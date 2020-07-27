Малюська назвал стоимость подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО

27 июля, 2020, 17:04

Месяц пребывания в платной камере Киевского СИЗО стоит 12 тыс. грн

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Укринформ .

"Услуга уже популярна, уже покупают. Как минимум 4 сертификата были приобретены в первые часы после запуска услуги, и уже 28 тысяч гривень у нас на счетах. (Стоимость сертификата, - ред.) зависит от города, потому что там есть опции (на сайте онлайн-дома юстиции, - ред.): можно выбрать срок - день, неделю, месяц и место расположения следственного изолятора, и это стоит от 1000 до 12 тыс. гривень. Киевский СИЗО - это 12 тыс. грн. Кстати, 2 сертификата приобретены именно по 12 тыс. грн. Это за месяц пребывания ", - заявил Малюська.

Он отметил, что предсказать спрос на подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах невозможно.

"Мы убрали необходимость указывать точные даты пребывания в СИЗО, а онлайн-оплата уже и так была. На почту к вам приходит документ, оформленный визуально с фото платных камер в СИЗО. Сколько бы мы не получили за них - это будут те средства, которые мы заработаем, чтобы навести порядок в СИЗО и перестать удерживать людей там в ужасных условиях ", - отметил Малюська.

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.

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