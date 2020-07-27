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Espreso.tvЭкономикаЛьвов освободил отели от уплаты туристического сбора до конца года

Львов освободил отели от уплаты туристического сбора до конца года


фото: prolviv
Львовский городской совет принял решение об освобождении отелей от уплаты туристического сбора до 31 декабря 2020 года

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

Согласно сообщению, с целью создания благоприятных условий для развития туристической отрасли и восстановления турпотока во Львов срок действия льготы продлен до конца года.

Отмечается, что за внесение соответствующих изменений в распоряжение городского совета №6464 от 28 апреля 2020 года "О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на срок действия карантина" проголосовали 38 депутатов.

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