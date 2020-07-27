Латвия начала строить стену на границе с Россией

27 июля, 2020, 18:27

От места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пункта пропуска Лухамаа построят стену и другую пограничную инфраструктуру протяженностью 23,5 км

Об этом сообщает ERR.

Строительные работы будут включать сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждения, систему видеонаблюдения и многое другое.

"Сегодня начинается строительство десятой части из 136 километров сухопутной границы. Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем человек не может охватить каждый метр границы, нужна современная техническая поддержка", - сказал руководитель пограничного подразделения Департамента полиции и пограничной охраны Латвии Эгерт Беличев.

Предполагается, что на строительство 23,5 км приграничной инфраструктуры нужно до трех лет. Стоимость первого этапа строительства составит 20 млн евро.

Всего планируется построить около 90 км стены на границе с Россией.

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