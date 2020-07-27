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Espreso.tvСпортКонкурент для Ракицкого: футболист "Ливерпуля" перешел в "Зенит"

Конкурент для Ракицкого: футболист "Ливерпуля" перешел в "Зенит"


фото: fc-zenit.ru
Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал игроком питерского "Зенита"

Об этом сообщает официальный сайт "Зенита".

Контракт с 31-летним хорватом рассчитан на 3 года, а его зарплата составит 2,5 млн евро в год. За трансфер футболиста сборной Хорватии "Зенит" заплатил от 8,5 до 12 млн евро.

Деян Ловрен защищал цвета "Ливерпуля" с 2014 года. Он провел 185 матчей и забил 8 мячей. В сезоне-2018/19 вместе выиграл Лигу чемпионов, а в этом году стал чемпионом Англии. В составе сборной Хорватии провел 57 матчей и стал серебряным призером ЧМ-2018.

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