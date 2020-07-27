Христианские конфессии отказались от шествия ко Дню Крещения Руси, - ОПУ

27 июля, 2020, 16:07

Основные христианские конфессии отказались от крестного хода в 2020 году ко Дню Крещения Украины-Руси

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители церквей приняли это решение в связи с эпидситуацией, связаннойю с COVID-19.

Кроме того, в ОПГ сообщили, что в Свято-Феодосиевском монастыре (принадлежит ПЦУ, - ред.) выявлена вспышка коронавируса, там продолжается дезинфекция.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на годовщину Крещения Руси ни одна из конфессий не будет проводить традиционного крестного хода.