Христианские конфессии отказались от шествия ко Дню Крещения Руси, - ОПУ
27 июля, 2020, 16:07
Основные христианские конфессии отказались от крестного хода в 2020 году ко Дню Крещения Украины-Руси
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Представители церквей приняли это решение в связи с эпидситуацией, связаннойю с COVID-19.
Кроме того, в ОПГ сообщили, что в Свято-Феодосиевском монастыре (принадлежит ПЦУ, - ред.) выявлена вспышка коронавируса, там продолжается дезинфекция.
- Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на годовщину Крещения Руси ни одна из конфессий не будет проводить традиционного крестного хода.
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