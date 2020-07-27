Как львовские пограничники охраняют границу с помощью беспилотников. Фото
Пограничники Львовского отряда с помощью беспилотников дистанционно осуществляют мониторинг участка местности с высоты до 500 метров и в радиусе до 10 километров как днем, так и ночью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В частности, в прошлом году подразделения Львовского отряда в рамках проекта "Визуальный контроль за функционированием пунктов пропуска" Программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020" получили 24 беспилотных авиационных систем.
Впоследствии военнослужащие Львовского отряда совместно с представителями Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, что в Оршанце, прошли специальный тренинг по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем и получили необходимые знания и опыт.
Кроме того, в южном регионе страны во время мониторинга пограничных акваторий Черного моря и Днепра, дроны помогают в борьбе с браконьерством.
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
Читайте также
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-