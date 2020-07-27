Как львовские пограничники охраняют границу с помощью беспилотников. Фото

27 июля, 2020, 13:21

Госпогранслужба реформируется и перевооружается по стандартам ЕС и НАТО

Пограничники Львовского отряда с помощью беспилотников дистанционно осуществляют мониторинг участка местности с высоты до 500 метров и в радиусе до 10 километров как днем, так и ночью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В частности, в прошлом году подразделения Львовского отряда в рамках проекта "Визуальный контроль за функционированием пунктов пропуска" Программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020" получили 24 беспилотных авиационных систем.

Впоследствии военнослужащие Львовского отряда совместно с представителями Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, что в Оршанце, прошли специальный тренинг по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем и получили необходимые знания и опыт.















Кроме того, в южном регионе страны во время мониторинга пограничных акваторий Черного моря и Днепра, дроны помогают в борьбе с браконьерством.