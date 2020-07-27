Кабмин планирует с сентября повысить зарплаты бюджетникам, - проект постановления
27 июля, 2020, 15:16
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило и направило на согласование профсоюзам проект постановления о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно тексту пояснительной записки к проекту постановления, необходимость повышения заработных плат работникам бюджетной сферы возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 грн.
В частности, предлагается повысить ставку работников первого тарифного разряда до 2225 грн с 1 сентября, с января 2021 - до 2670 грн, а с 1 июля 2021 - до 2893 грн.
Таким образом, отмечается, что минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.
- Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.
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