Кабмин планирует с сентября повысить зарплаты бюджетникам, - проект постановления

27 июля, 2020, 15:16

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило и направило на согласование профсоюзам проект постановления о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту постановления, необходимость повышения заработных плат работникам бюджетной сферы возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 грн.

В частности, предлагается повысить ставку работников первого тарифного разряда до 2225 грн с 1 сентября, с января 2021 - до 2670 грн, а с 1 июля 2021 - до 2893 грн.

Таким образом, отмечается, что минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.

Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.

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