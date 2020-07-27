К концу года ракета с украинскими деталями должна взлететь с американской площадки, - глава Днепропетровской области

27 июля, 2020, 15:25

Ракета с произведенными в Украине деталями должна взлететь с американской площадки до конца текущего года. Об этом глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко заявил в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо

"Южмаш" заключил контракт на $15 млн с частной украинской-американской компанией Firefly. И уже они будут совместно производить двигатели, до конца 2020 года ракета-носитель должна взлететь с американской площадки. Надеемся, это произойдет через 6-8 месяцев", - сказал Бондаренко.

По его словам, работники государственного предприятия "Южмаш" уже выполняют эту задачу - уже арендовали помещение и занимаются производством.