К концу года ракета с украинскими деталями должна взлететь с американской площадки, - глава Днепропетровской области
27 июля, 2020, 15:25
Ракета с произведенными в Украине деталями должна взлететь с американской площадки до конца текущего года. Об этом глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко заявил в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо
"Южмаш" заключил контракт на $15 млн с частной украинской-американской компанией Firefly. И уже они будут совместно производить двигатели, до конца 2020 года ракета-носитель должна взлететь с американской площадки. Надеемся, это произойдет через 6-8 месяцев", - сказал Бондаренко.
По его словам, работники государственного предприятия "Южмаш" уже выполняют эту задачу - уже арендовали помещение и занимаются производством.
- Осенью 2019 г. американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ Южному машиностроительному заводу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Соглашение оценивали в $15 млн. Об этом сообщил Виктор Таран, основатель аналитического центра "Эйдос" на странице в Facebook.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор