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Espreso.tvОбществоК концу года ракета с украинскими деталями должна взлететь с американской площадки, - глава Днепропетровской области

К концу года ракета с украинскими деталями должна взлететь с американской площадки, - глава Днепропетровской области


фото: ukrinform
Ракета с произведенными в Украине деталями должна взлететь с американской площадки до конца текущего года. Об этом глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко заявил в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо

"Южмаш" заключил контракт на $15 млн с частной украинской-американской компанией Firefly. И уже они будут совместно производить двигатели, до конца 2020 года ракета-носитель должна взлететь с американской площадки. Надеемся, это произойдет через 6-8 месяцев", - сказал Бондаренко.

По его словам, работники государственного предприятия "Южмаш" уже выполняют эту задачу - уже арендовали помещение и занимаются производством.

  • Осенью 2019 г. американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ Южному машиностроительному заводу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Соглашение оценивали в $15 млн. Об этом сообщил Виктор Таран, основатель аналитического центра "Эйдос" на странице в Facebook.
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