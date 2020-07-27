 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГермания против возвращения России в состав G7, - МИД

Германия против возвращения России в состав G7, - МИД

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7

В интервью немецким СМИ министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма, сообщает РБК-Украина.

Также Маас заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он высказал мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то должен обсуждаться и вопрос аннексированного Крыма.

"Пока этот вопрос не решен, я не вижу возможностей для приглашения России", - заявил Маас.

Маас также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, не входящих в Большую семерку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать