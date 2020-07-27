Германия против возвращения России в состав G7, - МИД
27 июля, 2020, 07:39
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7
В интервью немецким СМИ министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма, сообщает РБК-Украина.
Также Маас заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он высказал мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то должен обсуждаться и вопрос аннексированного Крыма.
"Пока этот вопрос не решен, я не вижу возможностей для приглашения России", - заявил Маас.
Маас также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, не входящих в Большую семерку.
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