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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины забил первый гол в новом сезоне чемпионата Финляндии

Футболист сборной Украины забил первый гол в новом сезоне чемпионата Финляндии


фото: Footboom
Футболист сборной Украины Денис Олейник забил гол в 6-м туре чемпионата Финляндии

Об этом сообщает sport.ua.

В 6-м туре чемпионата Финляндии Куопио на своем поле обыграл со счетом 2: 1 СОК. За гостей отличился украинец Денис Олейник.

Для вингера это первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом году 33-летний Денис Олейник провел в чемпионате Финляндии 25 матчей и забил 8 голов.

За свою карьеру Олейник успел поиграть за киевское "Динамо", харьковский "Металлист", "Днепр", черниговскую "Десну", немецкий "Дармштадт" и нидерландский "Витесс". В его активе 12 матчей за сборную Украины.

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