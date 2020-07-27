Футболист сборной Украины забил первый гол в новом сезоне чемпионата Финляндии
27 июля, 2020, 16:53
Футболист сборной Украины Денис Олейник забил гол в 6-м туре чемпионата Финляндии
Об этом сообщает sport.ua.
В 6-м туре чемпионата Финляндии Куопио на своем поле обыграл со счетом 2: 1 СОК. За гостей отличился украинец Денис Олейник.
Для вингера это первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом году 33-летний Денис Олейник провел в чемпионате Финляндии 25 матчей и забил 8 голов.
За свою карьеру Олейник успел поиграть за киевское "Динамо", харьковский "Металлист", "Днепр", черниговскую "Десну", немецкий "Дармштадт" и нидерландский "Витесс". В его активе 12 матчей за сборную Украины.
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