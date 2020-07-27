Фонд "Семья Жебривских" оказал благотворительную помощь больнице «ОХМАТДЕТ»

27 июля, 2020, 10:05

Накануне в детскую больницу Охматдет доставили партию моющих средств - растворы, швабры, машины для мытья пола и другое оборудование

Больницам не всегда хватает средств на клининговые средства. Поэтому помогают благотворители. Одними из таких является благотворительный Фонд "Семья Жебривских" - правопреемник благотворительного фонда «Фармак». Накануне в детскую больницу Охматдет доставили партию моющих средств - растворы, швабры, машины для мытья пола и другое оборудование.

"Клининг в этих отделениях, которые открываются, очень важен. Там находятся дети с очень низким иммунитетом или вообще почти отсутствует иммунитет. И если там помыто непрофессионально, не профессиональным оборудованием, могут быть определенные осложнения в течении болезни. Поэтому очень благодарны за оказанную помощь. Мы просили весь инвентарь, необходимый для проведения профессионального клининга. Весь инвентарь. Начиная от растворов, заканчивая швабрами, мопами и машинами ", - благодарит за помощь и.о. главного врача больницы "ОХМАТДЕТ" Юрий Довбня.

Чистота - залог здоровья детей, говорят медсестры. Они также благодарны благотворителям за оказанную помощь. Говорят, очищать помещение станет намного легче, а уборка будет более качественная.

"Младшие медицинские сестры нашей больницы будут очень благодарны за предоставленную помощь. Это облегчит их работу, улучшит качество. Большое спасибо этому благотворительному фонду", - говорит главная медицинская сестра больницы "ОХМАТДЕТ" Ольга Ковальчук.

Детская больница ОХМАТДЕТ уже вскоре в новом помещении откроет семь детских отделений. Среди них - онкогематологическое, трансплантации костного мозга, реабилитации, онкологии, интенсивной химиотерапии. А также мощная лаборатория "Референс". "ОХМАТДЕТ" самая большая детская больница в Украине. Ежегодно здесь проходят лечение до 20 тысяч детей. А за год выполняют до 10 тысяч операций.