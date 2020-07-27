Экс-главу охраны Лукашенко приговорили к 12 годам за взятку от российских структур

27 июля, 2020, 15:15

Верховный суд Беларуси приговорил к 12 годам колонии усиленного режима экс-руководителя охраны президента Александра Лукашенко и бывшего заместителя председателя Совбеза Андрея Втюрина

Как сообщает местный портал tut.by, его признали виновным в получении взятки в размере $192 тысяч.

По данным следствия, указанные деньги Втюрин получил от одной из российских коммерческих структур за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

Задержали его 29 апреля 2019 г. непосредственно при получении взятки.

Кроме бывшего охранника Лукашенко, по данному делу проходили еще 14 чиновников и предпринимателей, в том числе глава правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и бывший генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, которых приговорили к 7 и 7,5 годам тюрьмы.

По два года лишения свободы получили также двое граждан РФ, которые передавали Втюрину взятку.

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Речь идет о представителях компаний СмартЛабс и УГМК-Телеком Виталия Горбачева и Владимира Казанцева.

Втюрин возглавлял службу безопасности Лукашенко в 2007-2014 годах.

С сентября 2014 года по апрель 2019 он был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси и членом коллегии МВД.