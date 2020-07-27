Экс-главу охраны Лукашенко приговорили к 12 годам за взятку от российских структур
Как сообщает местный портал tut.by, его признали виновным в получении взятки в размере $192 тысяч.
По данным следствия, указанные деньги Втюрин получил от одной из российских коммерческих структур за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.
Задержали его 29 апреля 2019 г. непосредственно при получении взятки.
Кроме бывшего охранника Лукашенко, по данному делу проходили еще 14 чиновников и предпринимателей, в том числе глава правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и бывший генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, которых приговорили к 7 и 7,5 годам тюрьмы.
По два года лишения свободы получили также двое граждан РФ, которые передавали Втюрину взятку.
Читайте также: Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Беларуси
Речь идет о представителях компаний СмартЛабс и УГМК-Телеком Виталия Горбачева и Владимира Казанцева.
Втюрин возглавлял службу безопасности Лукашенко в 2007-2014 годах.
С сентября 2014 года по апрель 2019 он был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси и членом коллегии МВД.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор