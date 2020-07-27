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Espreso.tvСпортДвое легионеров "Динамо" отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой

Двое легионеров "Динамо" отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой


фото: facebook.com/fcdynamoua
Футболисты киевского "Динамо" Бенито и Ибрагим Каргбо отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой

Об этом сообщает телеграмм канал " Шах и Шах ".

Оба игрока раньше начали подготовку к новому сезону, тренируются вместе с командой "Динамо" U-21.

Бенито и Каргбо присоединились к киевскому "Динамо" прошлой зимой, однако пока не смогли закрепиться в основном составе. На двоих игроки сыграли только 85 минут за основной состав столичного клуба.

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