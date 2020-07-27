Двое легионеров "Динамо" отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой

27 июля, 2020, 12:48

Футболисты киевского "Динамо" Бенито и Ибрагим Каргбо отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой

Об этом сообщает телеграмм канал " Шах и Шах ".

Оба игрока раньше начали подготовку к новому сезону, тренируются вместе с командой "Динамо" U-21.

Бенито и Каргбо присоединились к киевскому "Динамо" прошлой зимой, однако пока не смогли закрепиться в основном составе. На двоих игроки сыграли только 85 минут за основной состав столичного клуба.

27 июля стало известно, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .