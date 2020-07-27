Двое легионеров "Динамо" отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой
27 июля, 2020, 12:48
Футболисты киевского "Динамо" Бенито и Ибрагим Каргбо отказались от отпуска и тренируются с молодежной командой
Об этом сообщает телеграмм канал " Шах и Шах ".
Оба игрока раньше начали подготовку к новому сезону, тренируются вместе с командой "Динамо" U-21.
Бенито и Каргбо присоединились к киевскому "Динамо" прошлой зимой, однако пока не смогли закрепиться в основном составе. На двоих игроки сыграли только 85 минут за основной состав столичного клуба.
- 27 июля стало известно, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .
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