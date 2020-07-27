Два Land Cruser стоимостью якобы по $800: НАБУ открыло дело по нардепу от ОПЗЖ
Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.
"17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ. Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019", - говорится в сообщении.
Как уточнили в РГК, возможно занижение суммы на более чем 8,5 млрд грн данных по стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м.
Предварительная правовая квалификация правонарушения - декларирование недостоверной информации.
- Нардеп партии "Оппозиционного платформы - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году задекларировал две квартиры и автомобили, указав в декларации, что они стоили дешевле рыночных цен.
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