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Espreso.tvОбществоДва Land Cruser стоимостью якобы по $800: НАБУ открыло дело по нардепу от ОПЗЖ

Два Land Cruser стоимостью якобы по $800: НАБУ открыло дело по нардепу от ОПЗЖ


фото: rfe
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Суто Мамояна

Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

"17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ. Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РГК, возможно занижение суммы на более чем 8,5 млрд грн данных по стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - декларирование недостоверной информации.

  • Нардеп партии "Оппозиционного платформы - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году задекларировал две квартиры и автомобили, указав в декларации, что они стоили дешевле рыночных цен.

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