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Espreso.tvОбществоДТП на Днепропетровщине с 15 пострадавшими: нашли водителя автобуса, который скрывался три дня

ДТП на Днепропетровщине с 15 пострадавшими: нашли водителя автобуса, который скрывался три дня


фото: npu.gov.ua
Полиция установила местонахождение водителя автобуса, который вызвал дорожно-транспортное происшествие в Петриковском районе и более трех дней скрывался

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Полицейские Петриковского отделения полиции установили местонахождение 45-летнего мужчины и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. Сейчас следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении", - говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Отмечается, что после совершения ДТП водитель скрылся с места аварии и более трех дней скрывался в г. Каменское.

  • Напомним, 23 июля в Петриковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 15 пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу.

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