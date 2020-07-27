ДТП на Днепропетровщине с 15 пострадавшими: нашли водителя автобуса, который скрывался три дня
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
"Полицейские Петриковского отделения полиции установили местонахождение 45-летнего мужчины и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. Сейчас следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении", - говорится в сообщении
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Отмечается, что после совершения ДТП водитель скрылся с места аварии и более трех дней скрывался в г. Каменское.
- Напомним, 23 июля в Петриковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 15 пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу.
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