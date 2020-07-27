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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: прокурор до сих пор не дал ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материалами

Дело Стерненко: прокурор до сих пор не дал ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материалами


фото: uazmi
Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко

Об этом Стерненко рассказал в комментарии РБК-Украина.

Заседание перенесли на 29.07 в 10:00. Но, по словам, активиста, прокурор ему до сих пор не дал ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материалами следствия.

Также завтра в 14:15 будет апелляция по мере пресечения Александру Исайкулу, которого подозревают в нападении на Стерненко.

  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
  • Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
  • Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одному из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
  • 25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
  • 3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

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