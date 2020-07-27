Дело Шеремета: судебное заседание по Антоненко перенесли, потому что не нашли материалы дела
27 июля, 2020, 13:44
Судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа
Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff.
"Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, а позже оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.
Поэтому судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесено на 03.08.2020, на 13:40.
- Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко с организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
- Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.
- 23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета врачу и волонтеруе Юлии Кузьменко.
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