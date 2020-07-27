 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: судебное заседание по Антоненко перенесли, потому что не нашли материалы дела

Дело Шеремета: судебное заседание по Антоненко перенесли, потому что не нашли материалы дела

Судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа

Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff.

"Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, а позже оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.

Поэтому судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесено на 03.08.2020, на 13:40.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать