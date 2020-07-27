Дело Шеремета: судебное заседание по Антоненко перенесли, потому что не нашли материалы дела

27 июля, 2020, 13:44

Судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа

Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff.

"Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, а позже оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.

Поэтому судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесено на 03.08.2020, на 13:40.

Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко с организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.

23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета врачу и волонтеруе Юлии Кузьменко.

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