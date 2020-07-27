Чемпион WBC заявил о желании драться с Ломаченко
Об этом сообщает vringe.com.
Берчельт является чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) во втором полулегком весе (до 59 кг).
"Я - обладатель титула по версии WBC в весе до 59 кг. За моей спиной 6 успешных титульных защит. Хотел бы подняться в легкий дивизион и помериться силами с Ломаченко. Какие тут могут быть сомнения? Бой у нас точно вышел бы ярким и зрелищным! Считаю его одним из лучших бойцов независимо от весовой категории. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим. Я - тот воин, который примет любой вызов. независимо от того, кто это будет: Стивенсон, Ломаченко или может быть Теофимо Лопес", - заявил мексиканец.
- 21 июля Всемирная боксерская организация отменила претендентский турнир за право провести чемпионский бой с украинцем Василием Ломаченко .
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