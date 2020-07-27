Боевики "Хезболлы" обстреляли ракетами север Израиля: в приграничном районе объявили ЧП

27 июля, 2020, 17:57

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о чрезвычайной ситуации на северной границе

Об этом сообщает Israelinfo.

Так, жителям пограничной зоны запретили покидать дома.

Кроме того, издание newsru.co.il сообщает, что в 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хезболлы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая прикрывала ее уход.

Целью обстрела, по разным данным, был танк или бронированный автомобиль. Армия обороны Израиля открыла ответный артиллерийский огонь. Некоторые СМИ пишут, что боевики "Хезболлы" использовали противотанковый комплекс "Корнет".

При этом ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", информируют, что израильские военные обстреливали цели у села Кафр Шуба (примерно в 6 км к северо-востоку от Раджарам). Сведений о потерях и ущербе пока нет.

Около 16:00 местные жители сообщали, что слышат взрывы. В воздух подняли боевую авиацию. Вероятно, ЦАХАЛ действовал с целью уничтожения боевиков, причастных к обстрелу. Примерно с 16:10 поступает информация о затишье. Информации о пострадавших на израильской стороне нет.

Подчеркнем, командование Армии обороны Израиля опубликовало распоряжение для жителей населенных пунктов, находящихся возле границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке):

оставаться в своих домах или гостиницах,

прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм,

избегать ненужных перемещений.

Автомобильные трассы у северной границы заблокировали военнослужащие.

Кроме того, в связи с ЧП отменено сегодняшнюю пресс-конференцию министра здравоохранения Юлия Эдельштейна.