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Espreso.tvОбществоАзербайджан объявил о совместных военных учениях с Турцией на фоне обострения конфликта с Арменией

Азербайджан объявил о совместных военных учениях с Турцией на фоне обострения конфликта с Арменией


фото: reuters
Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении совместных с Турцией военных учений, которые пройдут в разных частях страны с 29 июля по 10 августа

Как сообщает DW, 1-5 августа состоятся маневры с привлечением сухопутных войск в Баку и Нахичеване, а 29 июля - 10 августа - с участием военной авиации в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В оборонном ведомстве заявляют, что учения пройдут "согласно годовому плану".

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Учения будут проходить в условиях обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.

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