Австралия подала в суд на Google за незаконный сбор персональных данных

27 июля, 2020, 08:38

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей подала в суд на компанию Google из-за подозрений в обмане пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламы

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

Комиссия утверждает, что Google с начала 2016 года вводил в заблуждение пользователей, когда не мог сообщить и получить четкую и осознанное согласие на сбор персональных данных из учетных записей Google и информации о деятельности граждан на сайтах, которые не относятся к Google, для того, чтобы показывать рекламу.

По подсчетам комиссии, действиями Google были нарушены права миллионов австралийцев.

Ранее юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb