Австралия подала в суд на Google за незаконный сбор персональных данных
Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.
Комиссия утверждает, что Google с начала 2016 года вводил в заблуждение пользователей, когда не мог сообщить и получить четкую и осознанное согласие на сбор персональных данных из учетных записей Google и информации о деятельности граждан на сайтах, которые не относятся к Google, для того, чтобы показывать рекламу.
По подсчетам комиссии, действиями Google были нарушены права миллионов австралийцев.
Ранее юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
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