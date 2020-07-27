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Espreso.tvОбществоАвстралия подала в суд на Google за незаконный сбор персональных данных

Австралия подала в суд на Google за незаконный сбор персональных данных

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей подала в суд на компанию Google из-за подозрений в обмане пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламы

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

Комиссия утверждает, что Google с начала 2016 года вводил в заблуждение пользователей, когда не мог сообщить и получить четкую и осознанное согласие на сбор персональных данных из учетных записей Google и информации о деятельности граждан на сайтах, которые не относятся к Google, для того, чтобы показывать рекламу.

По подсчетам комиссии, действиями Google были нарушены права миллионов австралийцев.

Ранее юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

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