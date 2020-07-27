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Espreso.tvЭкономикаАМКУ оштрафовал две компании корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на строительстве в Чернобыле

АМКУ оштрафовал две компании корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на строительстве в Чернобыле


фото: ub.com.ua
АМКУ оштрафовал две компании корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за участие в картельном сговоре во время конкурса по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, АМКУ уличил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного хранилища отработанного ядерного топлива.

"И уже не первый раз, нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации Укрбуд - ООО "СК "Укрстроймонтаж". Другим участником заговора является ЧАО "Укрэнергомонтаж", - отметили в пресс-службе.

По информации АМКУ, в течение 2017-2018 годов эти компании участвовали в четырех процедурах закупок за общую сумму 1 млрд грн и выиграли у троих крупнейших. Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и Энергоатом.

При этом Северное межобластное территориальное отделение АМКУ выявило доказательства сговора между "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж". В частности, отмечается, что компании связаны хозяйственными отношениями, оказывают друг другу финансовую помощь и имеют общих работников. Кроме того, компании активно коммуницировали между собой во время торгов, действовали синхронно во время подготовки и участия в торга и входили в аукцион с одного IP-адреса. Также отмечается, что компании расположены по одному адресу и имеют общие особенности в оформлении документов.

"Итак, вместо честной конкуренции и торгах, имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", что и было установлено Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины в составе председателя АМКУ Ольги Песчанской, заместителя председателя - государственной уполномоченного Дарьи Чередниченко и председателя Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого ", - подчеркнули в пресс-службе.

Поэтому, по информации ведомства, на "БК "Укрстроймонтаж" наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО "Укрэнергомонтаж" - 62 млн грн. Кроме того, в течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

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