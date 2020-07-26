Зеленский обсудил по телефону с Путиным прекращение огня на Донбассе

26 июля, 2020, 18:25

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важность проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

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