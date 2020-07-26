Ярмоленко признан лучшим футболистом матча в Англии

26 июля, 2020, 22:36

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Астон Виллы"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко в матче 38-го тура премьер-лиги вышел на замену на 46-й минуте. На 85-й минуте украинец забил гол и спас свою команду от поражения.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции.

Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 23 матча и забил 5 голов.

Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb