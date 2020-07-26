 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко признан лучшим футболистом матча в Англии

Ярмоленко признан лучшим футболистом матча в Англии


фото: Reuters
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Астон Виллы"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко в матче 38-го тура премьер-лиги вышел на замену на 46-й минуте. На 85-й минуте украинец забил гол и спас свою команду от поражения.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции.

Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 23 матча и забил 5 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать