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Espreso.tvМирВолкер признался, что в США никто не верил в намерение России захватить Крым

Волкер признался, что в США никто не верил в намерение России захватить Крым


фото: Укрінформ
Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер признал, что американцы поздно осознали, что Россия решила оккупировать Крым

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

По его словам, США поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым, а санкции на РФ надо было наложить еще до так называемого референдума о статусе Крыма 2014 года.

"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Лишь после того, как Россия провела в Крыму фальшивый референдум, а потом и аннексировала его, мы начали применять санкции ", - сказал Волкер.

По его словам, мир должен был намного громче об этом говорить и оказывать помощь Украине.

"Надо предоставлять Украине больше помощи. А санкции надо было наложить еще до голосования. Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно", - констатировал Волкер.

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