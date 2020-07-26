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Espreso.tvОбществоВо Львове стартовал фестиваль граффити. ФОТО

Во Львове стартовал фестиваль граффити. ФОТО

25 июля во Львове стартовал крупнейший в Украине граффити-фестиваль "Алярм-Львов'20"

Фестиваль проходит на пяти локациях, в основном по маршруту движения трамвая №3. Участие в нем принимают около 90 художников из разных городов Украины.

Для создания граффити-полотен избраны подпорные стены на ул. Д. Витовского (парк культуры), ул. Академика А. Сахарова (подпорка вдоль трамвайных путей), ул. Княгини Ольги, 104, 116, опоры трамвайных мостов на ул. Княгини Ольги и промышленные фасады на ул. П. Мирного, 24.

Сегодня, 26 июля, художники продолжат работу на всех локациях.











Организуют фестиваль управления туризма Львовского совместно с художественным объединением "Крашеный лис". Также в этом году партнером события является компания "Intellias".

Первый граффити-фестиваль "Алярм" состоялся в 2015 году во Львове, Луцке и Ужгороде. Далее к фестивалю также присоединились Ивано-Франковск, Одесса, Днепр и Черкассы.

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