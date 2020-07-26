В Тернополе умерла "Праведница народов мира"

26 июля, 2020, 16:52

Ирина Максимов снималась в документальном фильме о Холокосте в Украине всемирно известного кинорежиссера и продюсера Стивена Спилберга

Об этом написал на своей Facebook-странице Тернополя Тарас Циклиняк.

"Светлая память" память нашей незабываемой бабке ... ..госпожа Ирина встретится с папой, о котором так много мне рассказывала. Искренне благодарен судьбе за то, что свела меня с этим, по праву уникальной для Тернополя, Человеком. 31 мая 1932 - 24 июля 2020 года", - сказал он.

Женщина родилась 31 мая 1932 года. Коренная жительница Тернополя, была свидетелем боев за Тернополь во время Второй Мировой войны, удостоена почетного звания "Праведник народов мира", которое присуждается Государством Израиль тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения на территории Европы, оккупированной нацистами.