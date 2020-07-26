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Espreso.tvМирВ поджоге готического собора в Нанте признался переселенец из Руанды

В поджоге готического собора в Нанте признался переселенец из Руанды

Задержанный по подозрению в поджоге кафедрального собора святых Петра и Павла в Нанте 39-летний выходец из Руанды признал свою вину

Об этом 26 июля 2020 года сообщает RFI со ссылкой на прокуратуру города Нант. Подозреваемого отправили под арест. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 150 тыс. евро, передает Еспресо.TV.

Мужчина несколько лет назад получил убежище во Франции, служил алтарником при церкви. Вечером, накануне пожара, он должен был закрывать собор. Его задержали 18 июля, однако позже отпустили, не выдвинув обвинений.

За неделю его задержали повторно и в ходе допроса он признался, что намеренно сразу в трех местах поджег собор изнутри: под большим органом, под малым органом и рядом с электрощитовой.

О мотивах его поступка пока ничего не известно.

Адвокат задержанного подтвердил, что его подзащитный сотрудничает со следствием.

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