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Espreso.tvОбществоВ Одессе произошла новая утечка нефти из затонувшего танкера Delfi

В Одессе произошла новая утечка нефти из затонувшего танкера Delfi


фото: facebook
С танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, произошла новая утечка нефтепродуктов

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый в facebook.

"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязненное около 100 кв. М поверхности воды", - написал он.

Как отметил Мальованый, Госэкоинспекция в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера, 25 июля, было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза.

26 июля на заседании Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА было достигнуто согласие отказать в продлении работ по поднятию танкера компании-подрядчику судовладельца и привлечь к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

  • Напомним, 25 июля в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.

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