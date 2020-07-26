В Одессе хотят установить памятник Лесе Украинке

26 июля, 2020, 09:59

К 150-летию выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Приморском бульваре Одессы должны установить ее скульптуру

С соответствующим предложением выступает местная общественность и интеллигенция. Об этом говорится в последнем выпуске газеты Черноморские новости , единственной газеты Одесской области, передает Еспресо.TV.

"Инициативной группа - а это представители творческих организаций, краеведы, историки - считает, что лучшим местом для памятника Леси Украинки является Приморский бульвар. С таким предложением и обращается к городскому самоуправлению. Здесь всегда много людей, прежде всего гостей города, кроме того, это еще и объект туристического показа. Отсюда открывается красивая панорама порта, с которого Леся Украинка отправлялась по морю на лечение, неподалеку, на улице Гоголя - одна из локаций - дом, где она останавливалась и проживала некоторое время", - отмечает "Черноморка".

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Как утверждает издание, Одесса нуждается в этом памятнике.

"Общеизвестно - и об этом немало написано, есть даже телефильм, что Леся Украинка много раз бывала в нашем городе. А тут как раз подоспела дата: в феврале следующего, 2021 года будем праздновать 150-летие знаменитой украинской писательницы.

О праздновании этой даты Верховная Рада Украины еще 8 февраля 2018 года приняла соответствующее постановление. О многом говорится в ней, и еще не известно, все ли прописанное в документе будет выполнено. Впрочем, постановление оставляет возможность и для местных предложений. И вполне естественно, что такая инициатива родилась в Одессе - городе, с которым тесно связано жизнеописание Леси Украинки", - отмечается в статье.

Напомним, весной 2017 вандалы похитили бронзовые элементы с памятника поэтессы на столичном Байковом кладбище.

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