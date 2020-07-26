В МЗ объяснили, можно ли заразиться COVID-19 во время купания

26 июля, 2020, 17:21

Эксперты отметили, что научно подтвержденных доказательств заражения коронавирусом через воду нет

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в facebook.

В ЦОС отметили, что эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) отмечают, что нет доказательств того, что возбудитель COVID-19 распространяется через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

В то же время, заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться. Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось. Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше. В ЦОС отметили, что защититься от коронавируса поможет: дистанцирование, регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком с содержанием спирта, соблюдение правил респираторной гигиены.

Напомним, 26 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что до 25% ПЦР-тестов могут недостоверно давать отрицательный результат .

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