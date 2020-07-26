В масках и с дистанцией: в Тернополе проведут общегородской праздник "Выпускник-2020"

26 июля, 2020, 14:28

Городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утвердил проведение выпускного в Тернополе 31 июля

Об этом сообщает издание "За Збручем".

Уровень заболеваемости в Тернополе ниже, чем в области, и соответствует допустимым показателям, которые определены Кабмином, - отметил эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев. Поэтому это позволяет организовывать массовые мероприятия под открытым небом с соблюдением карантинных правил.

"Заболеваемость среди детей является самой низкой в структуре возрастной заболеваемости. Дети до 17 лет составляют 8,8% в структуре заболеваемости, 18-29 лет - 12,2%. То есть заболеваемость среди этой возрастной категории невысока. Течение заболевания, как правило, легкое, осложнений нет. Среди детей значительно меньше доля лиц с медицинским риском. Санитарно-эпидемиологические рекомендации будут доведены к сведению всех организаторов и причастных лиц, и я бы очень хотел, чтобы они были соблюдены ".

Все же ответственность за проведение общегородского праздника "Выпускник-2020" - на организаторах. Правоохранители будут следить за выполнением карантинных требований.

"Не вижу оснований для запрета проведения такого шествия, если это будет проходить на открытом воздухе. Но прошу членов комиссии следить за выполнением санитарно-эпидемиологических правил. В частности, обязательно соблюдать масочный режим, соблюдать дистанцию между участниками не менее 1,5 метра. Важно соблюдать карантинные требования и во время вручения аттестатов об образовании. За соблюдением требований будет следить полиция", - отметил начальник Тернопольского отдела полиции Сергей Осадца.

В этом году в Тернополе - 1352 выпускника. Они примут участие в торжественном шествии по центральным улицам города от Надставной церкви до стадиона.