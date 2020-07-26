В Галиче готовятся спустить на Днестр средневековую ладью
Каждый желающий сможет ступить на борт и сесть на весла, об этом сообщает Калитка .
"Наша ладья застоялась в сухом доке и просится на воду, на Днестр. Поэтому 6-7 августа в г. Галич каждый желающий сможет ступить на борт и сесть на весла, почувствовать, как лодка несется по воде от каждого синхронного взмаха весел команды", - говорится в сообщении на странице Facebook-сообщества "Средневековая коробельня".
Инициаторы мероприятия добавляют, что 8 августа в Галиче с участием реконструкторов средневекового периода состоится 100-километровый сплав.
Сюрпризы обещают туристам в селе Лука в кемпе "Белый бизон".
Средства, которые будут собирать за катание на лодках, передадут на построение следующей исторической реконструкции - ладьи "Елизавета Киевская".
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