В Днепре спасли 4 парней на надувном матрасе

26 июля, 2020, 08:50

Вечером в субботу, 25 июля 2020 г., четверо молодых людей из города Днепр во время отдыха на воде слишком далеко заплыли на матрасе и нуждались в помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Подробности со ссылкой на пресс-служба ГСЧС рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, 25 июля в 19:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение от граждан о том, под центральным мостом через реку Днепр, Соборного района города Днепр, четыре человека, находясь на надувном матрасе, нуждаются в помощи. К месту вызова оперативно направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения "101" установили, что четверо ребят, находясь на середине реки Днепр, нуждаются в помощи.

Водолазы-спасатели пересадили ребят на спасательный катер и доставили на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи ребята отказались, ведь их жизни и здоровью ничего не угрожало.

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