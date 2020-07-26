 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре спасли 4 парней на надувном матрасе

В Днепре спасли 4 парней на надувном матрасе

Вечером в субботу, 25 июля 2020 г., четверо молодых людей из города Днепр во время отдыха на воде слишком далеко заплыли на матрасе и нуждались в помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Подробности со ссылкой на пресс-служба ГСЧС рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, 25 июля в 19:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение от граждан о том, под центральным мостом через реку Днепр, Соборного района города Днепр, четыре человека, находясь на надувном матрасе, нуждаются в помощи. К месту вызова оперативно направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения "101" установили, что четверо ребят, находясь на середине реки Днепр, нуждаются в помощи.

Водолазы-спасатели пересадили ребят на спасательный катер и доставили на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи ребята отказались, ведь их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать