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Espreso.tvНаукаУкраинские ученые сделали весомый вклад в международный проект по исследованию свойств нейтрино

Украинские ученые сделали весомый вклад в международный проект по исследованию свойств нейтрино

Ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины принимают участие в крупном международном эксперименте CUPID-Mo, целью которого является исследование свойств нейтрино и слабого взаимодействия в двойном бета-распаде ядра молибдена-100

Как ни странно, путь к пониманию бесконечно большой Вселенной проходит сквозь исследования бесконечно малого мира элементарных частиц. Именно исследования нейтрино способны указать направление построения новой теории элементарных частиц. Такие исследования, в частности, важны для выяснения ключевой проблемы космологии, а именно - почему в начале образования Вселенной количество материи превышало количество антиматерии.

Эксперимент CUPID-Mo проводится в подземной лаборатории Модан (Франция). Лаборатория находится на глубине более 2 км, что необходимо для защиты сверхчувствительной аппаратуры от космических лучей. На этой глубине с помощью двадцати кристаллов молибдата лития, охлажденных до температуры примерно -273 °С, происходит поиск безнейтринного двойного бета-распада. Именно ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины еще в 2010 году предложили применить эти кристаллы для поиска двойного бета-распада ядер молибдена-100. Проведенные эксперименты показали, что период полураспада ядра молибдена-100 превышает возраст Вселенной в сто триллионов раз. Отсюда ученые смогли вычислить, что масса нейтрино меньше массы электрона более миллиона раз. Этот результат имеет большое фундаментальное значение для построения новой теории элементарных частиц.

Эксперимент подготовила и осуществила крупная международная коллаборация ученых из 27 институтов и университетов Франции, США, Украины, России, Италии, Китая и Германии. Вклад украинских ученых, кроме собственно идеи применения кристаллов молибдата лития, заключается в анализе данных и моделировании отклика детекторов методом Монте-Карло. Эксперимент CUPID-Mo практически завершен, но это лишь промежуточный шаг в разработке крупномасштабного проекта CUPID также при участии ученых НАН Украины.

"Роль украинских ученых в данном международном проекте трудно переоценить. Именно наши ученые предложили основную идею технической реализации эксперимента - применять кристаллы молибдата лития для исследования свойств нейтрино, не говоря уже о том, что учеными Института ядерных исследований была осуществлена огромная работа по моделированию и обработке экспериментальных данных. Кстати, это не единственный международный эксперимент, в котором они принимают непосредственное участие. Не менее важные результаты были получены также всемирно известной Национальной лабораторией Гран Сассо (Италия) ", - академик НАН Украины Анатолий Загородний.

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