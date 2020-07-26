 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоTelegram предлагает своим пользователям видеозвонки

Telegram предлагает своим пользователям видеозвонки

Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме функцию видеозвонков

Ею уже могут воспользоваться пользователи iOS, передает Еспресо.TV со ссылкой на Kod.ru.

Издание приводит инструкцию, как включить видеозвонки. Для начала нужно скачать с App Store последнюю версию мессенджера. Затем нужно десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого зайдите в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать