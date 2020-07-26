Telegram предлагает своим пользователям видеозвонки

26 июля, 2020, 13:36

Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме функцию видеозвонков

Ею уже могут воспользоваться пользователи iOS, передает Еспресо.TV со ссылкой на Kod.ru.

Издание приводит инструкцию, как включить видеозвонки. Для начала нужно скачать с App Store последнюю версию мессенджера. Затем нужно десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого зайдите в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

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При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

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