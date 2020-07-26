 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько в Украине зарегистрировано электрокаров

Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано электрокаров


фото: Укрінформ
В Украине зарегистрировано более 20 тыс. электромобилей, 3,5 тыс. из которых взяли на учет в 2020 году

Об этом сообщает "Укравтопром" .

"Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превысил показатель годовой давности", - говорится в сообщении.

По информации Ассоциации автопроизводителей Украины, из этого количества легковых электромобилей было 3346, коммерческих авто на электротяге - 169 и один электроавтобус.

"Доля новой техники в регистрациях этого года составляла для легковых авто - 7,8%, коммерческих - 2,4, автобусов - 100%", - отметили в "Укравтопроме".

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли: Nissan Leaf - 1159 шт. (новых - 6 шт.); Tesla Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.); Tesla Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.); Tesla Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.); Volkswagen e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).

Среди новых электромобилей популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать