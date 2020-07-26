Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано электрокаров

26 июля, 2020, 19:14

В Украине зарегистрировано более 20 тыс. электромобилей, 3,5 тыс. из которых взяли на учет в 2020 году

Об этом сообщает "Укравтопром" .

"Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превысил показатель годовой давности", - говорится в сообщении.

По информации Ассоциации автопроизводителей Украины, из этого количества легковых электромобилей было 3346, коммерческих авто на электротяге - 169 и один электроавтобус.

"Доля новой техники в регистрациях этого года составляла для легковых авто - 7,8%, коммерческих - 2,4, автобусов - 100%", - отметили в "Укравтопроме".

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли: Nissan Leaf - 1159 шт. (новых - 6 шт.); Tesla Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.); Tesla Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.); Tesla Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.); Volkswagen e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).

Среди новых электромобилей популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

18 мая стало известно, что ряд народных депутатов предлагают освободить от уплаты НДС и ввозной пошлины с 1 января 2021 до 31 декабря 2028 года оборудование и комплектующие для собственного производства в Украине электротранспорта.

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