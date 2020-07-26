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Espreso.tvОбществоСегодня ему исполнилось бы 52 года: на Львовщине почтили Героя Небесной Сотни Романа Сеника

Сегодня ему исполнилось бы 52 года: на Львовщине почтили Героя Небесной Сотни Романа Сеника


фото: loda.gov.ua
26 июля, в день рождения Героя Небесной Сотни Романа Сеника, его память почтили в родном селе Наконечное Второе Яворивского района Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА

Сегодня память Романа Сеника почтили общей молитвой. Представители власти и общественности возложили цветы к его могиле.

А в вестибюле Львовской областной государственной администрации во Львове установлено посвященный Герою стенд с выставки "Истории жизни Героев Небесной Сотни Львовщины" Музея освободительной борьбы Украины, который является отделением Львовского исторического музея.

Роман Федорович Сеник родился 26 июля 1968 года в с. Наконечное Второе Яворивского района. В восьмилетнем возрасте Роман отличился тем, что спас из ледяной воды девочку, которая каталась на санках и упала в реку.

Окончил школу в Наконечном Первом. 1989 первым поднял сине-желтый флаг в своем селе.

Роман Сеник служил миротворцем в контингенте миротворческих сил ООН в Югославии. Имел боевые награды. В течение последних 15 лет жизни жил в городе Турка, работал оператором на автозаправочной станции.

С начала событий на Евромайдане в Киев ездил трижды. Входил в 29-й Бойковскую сотню самообороны Майдана. Носил с собой флаг Украины с надписью "Турка", из-за чего в сотне его называли "Турковским знаменосцем".

Роман Сеник был ранены 22 января 2014 г. возле стадиона "Динамо" на Грушевского, когда он стоял с флагом на передовой. Снайпер прострелил ему легкое и нанес тяжелое ранение в плечо бронебойной пулей специального назначения. Роман перенес несколько операций в Киевской городской клинической больнице № 17 потерял много крови, ему пришлось ампутировать руку. Однако повреждения оказались слишком тяжелыми, и утром 25 января он скончался в больнице, не приходя в сознание. Похороны состоялись 27 января, Романа Сеника похоронили в его родном селе Наконечном Втором Яворивского района Львовской области.

Напомним, вчера на Львовщине почтили память еще одного Героя Небесной Сотни историка, общественного деятеля, преподавателя кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета во Львове Богдана Сольчаника, которому 25 июля могло бы исполниться 35 лет.

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