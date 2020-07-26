"За наивность Зеленского будут платить наши солдаты", - патриоты из Харькова о новом перемирии
фото: president.gov.ua
Об этом говорится в заявлении патриотического общества "Фрайкор" из Харькова, расположенного на Telegram-канале организации, передает Еспресо.TV.
"За наивность Зеленского будут платить наши солдаты", - отмечают харьковчане.
Читайте также: Виталий Портников: России не нужно прекращение огня
"Наше подразделение на фронте видело десяток различных перемирий и видели каждый раз, как они заканчивались, иногда даже не успев начаться. И в конце все снова возвращалось к ситуации, которая существовала до его объявления.
Тем не менее это перемирие имеет целью принудить наших солдат к капитуляции, ведь ограничения, которые на них возлагают, раньше было трудно представить. По сути, солдаты теряют возможность своевременно и эффективно отвечать на вражеские атаки, а это значит, что потери, которые принесет это перемирие, будут в разы выше, чем раньше.
Читайте также: Битва за армию. Как защитить ВСУ от Сивохо, Медведчука и робкого Главнокомандующего
Наша власть и часть общества никак не может понять, что войну можно закончить или поражением, или победой - третьего не дано. Мы всегда это понимали, поэтому мы готовы воевать до конца, и наши ребята всегда открывали и будут открывать огонь по противнику", - отмечается в заявлении.
- Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов.
- Кроме того, по словам Белецкого, новые ограничения касаются не только ВСУ, а для сдерживания активности бойцов "на каждом взводном-опорном пункте садятся штабные офицеры с задачей не допускать огонь, запугивать офицеров и личный состав подразделений".
- Сегодня утром Минобороны Украины подтвердило, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры.
- Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 апреля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор