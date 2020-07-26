"За наивность Зеленского будут платить наши солдаты", - патриоты из Харькова о новом перемирии

26 июля, 2020, 11:40

"С 27 июля начинается очередное, сотое-двухсотое перемирие. Оно ничем не будет отличаться предыдущих. И результат этого перемирия будет такой, как всегда - смерти и ранения украинских воинов"

Об этом говорится в заявлении патриотического общества "Фрайкор" из Харькова, расположенного на Telegram-канале организации, передает Еспресо.TV.

"За наивность Зеленского будут платить наши солдаты", - отмечают харьковчане.

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"Наше подразделение на фронте видело десяток различных перемирий и видели каждый раз, как они заканчивались, иногда даже не успев начаться. И в конце все снова возвращалось к ситуации, которая существовала до его объявления.

Тем не менее это перемирие имеет целью принудить наших солдат к капитуляции, ведь ограничения, которые на них возлагают, раньше было трудно представить. По сути, солдаты теряют возможность своевременно и эффективно отвечать на вражеские атаки, а это значит, что потери, которые принесет это перемирие, будут в разы выше, чем раньше.

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Наша власть и часть общества никак не может понять, что войну можно закончить или поражением, или победой - третьего не дано. Мы всегда это понимали, поэтому мы готовы воевать до конца, и наши ребята всегда открывали и будут открывать огонь по противнику", - отмечается в заявлении.

Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов.

Кроме того, по словам Белецкого, новые ограничения касаются не только ВСУ, а для сдерживания активности бойцов "на каждом взводном-опорном пункте садятся штабные офицеры с задачей не допускать огонь, запугивать офицеров и личный состав подразделений".

Сегодня утром Минобороны Украины подтвердило, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры.

Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 апреля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место вблизи 9 сел и поселков .

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