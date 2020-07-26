"Власть почему-то поверила, что Украину можно сдать врагам". Ярош обратился к руководству государства и военным

26 июля, 2020, 14:00

Командир Украинской добровольческой армии (УДА), политический и общественный деятель Дмитрий Ярош обнародовал обращение к высшим должностным лицам и воинам на передовой и в тылу по поводу назначенного с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 г., "полного и всеобъемлющего" перемирия с россиянами на Донбассе

Об этом передает Еспресо.TV.

"Власть почему-то поверила, что Украину можно сдать врагам. Оттуда все процессы, идущие крайними днями на Фронте российско-украинской войны. Помню, как в 14-м разрушенную Армию тоже разоружали и деморализировали. Тогда вперед вышли добровольцы. И мы остановили врага, и отбросили его на сотни километров от занимаемых позиций. Сейчас, если политическое руководство страны, которое временно находится у власти, захочет стать "Изменниками", что ж - мы с этим справимся", - отметил он.

По словам Яроша, для того чтобы российские войска не заняли новые позиции, украинские воины должны "не выполнять преступные антиконституционные и антигосударственные приказы", а все общество должно выступить против капитуляции.

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"Братья-воины: военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, работники МВД, добровольцы - Государство снова в опасности!" - подчеркнул политик.

В том случае, если власть не откажется от своих нынешних планов, добавил Ярош, воевать снова отправляются добровольцы.

"Люди войны, все патриоты, которые умеют держать в руках оружие и готовы снова стать на защиту самостоятельности и соборности нашего государства", - уверен командир УДА.

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