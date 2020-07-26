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Espreso.tvОбщество"Президенту придется либо пойти на наши требования, либо паковать чемоданы в Ростов". Движение Сопротивления Капитуляции зовет неравнодушных на Банковую

"Президенту придется либо пойти на наши требования, либо паковать чемоданы в Ростов". Движение Сопротивления Капитуляции зовет неравнодушных на Банковую

Инициатива "Движение Сопротивления Капитуляции" в понедельник, 27 июля 2020 г., проведет акцию протеста под названием "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант", которая состоится на площади перед Офисом президента Украины (Киев, улица Банковая, 11). Начало в 19:00

Соответствующий анонс размещен в соцсетях, передает Еспресо.TV.

"27 июля в 19:00 мы идем под Офис Президента. Мы не дадим разоружить нашу армию и превратить наших воинов на беспомощные мишени. Президенту придется либо пойти на наши требования, либо паковать чемоданы в Ростов", - отмечают организаторы.

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Они возмущены тем, что "объявляя "перемирие", власти обезоружили нашу армию:

"Мы лишены права открывать огонь. То есть, мы становимся мишенью.

Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что армии "выкололи глаза".

При любом сопротивлении агрессору нас могут привлечь к дисциплинарному наказанию.

Россия практически превращается в наблюдателя. Украину заставят договариваться с так называемыми "ЛДНР".

  • Напомним, 22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через день, следует придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня .
  • Как заявил вечером в пятницу, 24 июля, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, с украинской стороны уже отвели аэроразведку, спецназ и снайперов .
  • Кроме того, по словам Белецкого, новые ограничения касаются не только ВСУ, а для сдерживания активности бойцов "на каждом взводно-опорном пункте садятся штабные офицеры с задачей не допускать огонь, запугивать офицеров и личный состав подразделений".
  • Сегодня, 26 июля, в Минобороны подтвердили, что за соблюдением перемирия со стороны Украины будут следить специальные офицеры.
  • Несмотря на это обстрелы украинских позиций со стороны россиян до сих пор продолжаются. В течение вчерашнего дня, 25 апреля, они 15 раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Подобное имело место возле 9 сел и поселков .

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