Путин пугает созданием гиперзвукового оружия, которому нет аналогов в мире
Об этом сообщает Радио Свобода .
Об этом Путин сказал на главном военно-морском параде, который по случаю дня ВМФ России состоялся в Санкт-Петербурге. Ракета "Циркон", как утверждается, способна поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км. со скоростью, которая в 9 раз превышает скорость звука.
Путин также заявил, что в этом году в состав ВМФ будут приняты около 40 кораблей. Несколько дней назад были заложены шесть больших кораблей, включая атомные подводные лодки.
Министерство обороны России 26 июля заявило о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для ВМФ. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" и ядерные беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Как говорится в сообщении, проведены успешные пуски "Цирконий" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".
- В феврале 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил об испытаниях новейшей гиперзвуковой оружия.
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