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Espreso.tvМирПутин пугает созданием гиперзвукового оружия, которому нет аналогов в мире

Путин пугает созданием гиперзвукового оружия, которому нет аналогов в мире


фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот РФ получит гиперзвуковое оружие, которому нет аналогов в мире

Об этом сообщает Радио Свобода .

Об этом Путин сказал на главном военно-морском параде, который по случаю дня ВМФ России состоялся в Санкт-Петербурге. Ракета "Циркон", как утверждается, способна поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км. со скоростью, которая в 9 раз превышает скорость звука.

Путин также заявил, что в этом году в состав ВМФ будут приняты около 40 кораблей. Несколько дней назад были заложены шесть больших кораблей, включая атомные подводные лодки.

Министерство обороны России 26 июля заявило о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для ВМФ. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" и ядерные беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Как говорится в сообщении, проведены успешные пуски "Цирконий" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

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