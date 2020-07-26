Пережить столетие. На Ивано-Франковщине почти полсотни старожилов
26 июля, 2020, 18:47
На Прикарпатье живет около 50 человек, которым исполнилось сто и более лет
Об этом сообщил Общественное.
Больше всего старожилов живет в Коломыйской ОТО и районе - десять. Из них шестерым в 2020 году исполнилось сто лет.
В Ивано-Франковске, Галицком, Косовском и Рожнятовском районах живет по четыре долгожителя.
В Богородчанском, Тисменицком и Тлумацком районах - по три.
По двое старожилов - на Городенкивщине, Рогатинщине, Снятинщине и Калуше.
В Болехове, Бурштыне, Верховинском и Долинском районах также столетние люди - всего четверо.
В 2020 году 30-м из них исполнилось сто лет.
Старейший человек Ивано-Франковской области Пелагея Козьменко 13 мая отмечала 108 лет (по документам 106). Живет женщина в поселке Печенежин Коломыйского района.
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