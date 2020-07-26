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Espreso.tvОбществоПережить столетие. На Ивано-Франковщине почти полсотни старожилов

Пережить столетие. На Ивано-Франковщине почти полсотни старожилов

На Прикарпатье живет около 50 человек, которым исполнилось сто и более лет

Об этом сообщил Общественное.

Больше всего старожилов живет в Коломыйской ОТО и районе - десять. Из них шестерым в 2020 году исполнилось сто лет.

В Ивано-Франковске, Галицком, Косовском и Рожнятовском районах живет по четыре долгожителя.

В Богородчанском, Тисменицком и Тлумацком районах - по три.

По двое старожилов - на Городенкивщине, Рогатинщине, Снятинщине и Калуше.

В Болехове, Бурштыне, Верховинском и Долинском районах также столетние люди - всего четверо.

В 2020 году 30-м из них исполнилось сто лет.

Старейший человек Ивано-Франковской области Пелагея Козьменко 13 мая отмечала 108 лет (по документам 106). Живет женщина в поселке Печенежин Коломыйского района.

 

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