От COVID-19 умер врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины
Об этом вечером в субботу, 25 июля 2020 г., сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает Еспресо.TV.
"Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70% его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич умер из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.
Более 20 лет Худаев был врачом харьковского клуба "Металлист".
В сборной находился с 2016-го.
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