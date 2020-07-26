 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОт COVID-19 умер врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины

От COVID-19 умер врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса

Об этом вечером в субботу, 25 июля 2020 г., сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает Еспресо.TV.

"Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70% его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич умер из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского клуба "Металлист".

В сборной находился с 2016-го.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать