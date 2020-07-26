От COVID-19 умер врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины

26 июля, 2020, 10:58

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса

Об этом вечером в субботу, 25 июля 2020 г., сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает Еспресо.TV.

"Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70% его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич умер из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского клуба "Металлист".

В сборной находился с 2016-го.

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