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Espreso.tvМирКаждый второй британец уверен, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit

Каждый второй британец уверен, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit


фото: Укрінформ
49% респондентов убеждены, что Москва вмешивалась в ход референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает Укринформ .

В последнем опросе Opinium выяснилось, что 49% избирателей считают реальным вмешательства РФ в референдум по Brexit, 23% не согласны с этим.

Результаты опроса были обнародованы после публикации парламентским комитетом по разведке и безопасности отчета о возможном вмешательстве РФ в демократические процессы в Великобритании. Комитет установил, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство Москвы в референдум. В нем говорилось, что Великобритания сильно недооценила российскую угрозу.

По данным опроса, 40% респондентов уверены, что Москва также вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии, 28% придерживаются противоположного мнения.

Также 47% респондентов уверены, что РФ вмешивалась в последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании 2019 года, 24% сомневаются в этом.

  • 23 июля премьер Великобритании Борис Джонсон отверг предположение о том, что на голосование о выходе из Европейского союза повлияло вмешательство России .

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