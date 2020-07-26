Беспорядки в США: в Портленде требуют вывода федералов, в Сиэтле "зачищен" штаб протестующих

26 июля, 2020, 10:26

Во время столкновений противников расовой дискриминации с федеральными силами правопорядка в городе Портленде (Орегон, США) пострадали шесть офицеров, один человек задержан

Об этом стало известно утром воскресенья, 26 июля 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press .

Противостояние имело место рядом со зданием федерального суда, в центре Портленда.

Главный лозунг участников беспорядков - "Федесы, идите домой" ( "Feds go home»).

Они требуют, чтобы руководство страны вывело дополнительные силы из города, присланные на подкрепление местной полиции.

В полицейских летит пиротехника, те же в ответ применяют слезоточивый газ, в результате чего обе стороны противостояния преимущественно одеты в противогазы.

А в Сиэтле (штат Вашингтон) в ходе противостояния демонстрантов с полицией сгорел лагерь участников акции.

Также правоохранителями совершено около 20 арестов. Основание - нападения на полицейских.

Они также заявили, что "расследуют возможное взрывоопасное повреждение" стен городского управления полиции.

Полицейские также показали журналистам пиротехнические ракеты, изъятые во время ликвидации городка протестующих. По их словам, именно такую пиротехнику бросают в них во время стычек.

Волна протестов, насилия и вандализма покатилась США после того, как в Миннеаполисе полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Организаторами выступлений является сообщество Black Lives Matter (BLM), а также левые, ультралевые и анархистские группы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb